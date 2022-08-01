Иностранных наемников будут судить по всей строгости закона

Фото: Минобороны РФ

Верховный суд ДНР рассмотрит уголовные дела в отношении пятерых иностранных наемников, которые сдались в плен в Мариуполе. Среди них — швед, хорват и три британца.

По предварительным данным, иностранцы входили в состав националистического батальона «Азов»* (запрещен в РФ) и других вооруженных формирований.

— В производство апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве, — заявил представитель суда.

Тем временем Российская армия уничтожила две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, которые базировались на территории харьковского завода «Украинские энергетические машины». Кроме того, наши военные ударили по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено семь единиц бронетехники.

— Из-за больших безвозвратных потерь ВСУ на Харьковском и Запорожском направлениях отмечаются массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава в центральные и западные районы Украины, — отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области несколько украинских складов с иностранным оружием: противотанковыми гранатометами из Турции, Швеции и США, боеприпасами, запасами продуктов питания и экипировкой.

Тем временем украинская сторона продолжает терроризировать мирное население ДНР, нанося артиллерийские удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.

— За прошедшие сутки противник выпустил 378 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган», ствольной артиллерии, а также минометов, — уточнил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. — Огонь велся по районам восьми населенных пунктов. В результате обстрелов один мирный житель погиб и девять получили ранения, среди раненых — девочка-подросток. Повреждены 19 жилых домов и два объекта инфраструктуры.

Россия продолжает помогать народным республикам. Например, Курская область, взявшая шефство над Первомайским районом ДНР, начала восстанавливать ключевые соцобъекты. Специалисты из РФ намерены к учебному году подготовить 12 школ.

— Капремонт идет в Мангушской школе № 2: завершена отделка третьего этажа, на первом и втором работы продолжаются. Улучшена планировка спортзала, теперь он соответствует нормам российского законодательства. Также произведена перепланировка школьной столовой, в пищеблоке завершена укладка плитки, — заявили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, в ДНР продолжается прием заявок на восстановление жилых домов.

Ремонт зданий, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, продолжается и в Белгородской области. Рабочие завершили восстановление во всех 522 поврежденных квартирах. Работы в общежитии продолжаются. Там утепляют фасад и ремонтируют кровлю. Рабочие планируют полностью восстановить 16 частных домов в регионе. А если это не удастся, то собственникам выделят новое жилье.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ:

— Выделение средств на восстановление территорий ДНР и ЛНР ведется не в ущерб развитию регионов России. Мы ни одного плана по развитию по стране не снизили, более того, мы деньги очень серьезно добавили на развитие регионов — на дороги, на инженерную инфраструктуру, капитальные вложения. Сколько денег будет направлено на восстановление ДНР и ЛНР, мы считаем, ведется работа.