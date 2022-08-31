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Госдеп пригрозил новыми санкциями против РФ в случае референдумов на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Госдеп пригрозил новыми санкциями против РФ в случае референдумов на Украине
Фото: shutterstock

США в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав России могут ввести новые санкции против РФ. Об этом сказал во вторник, 30 августа, первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател.

— У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принять против России, будь то экономические санкции или другие меры, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.

Также Пател заявил, что экономические санкции наносят «сильный удар по Москве». По его словам, российская экономика так сильно привязана к ископаемым видам топлива, что у РФ почти нет альтернативной промышленности, которая позволяла бы ей компенсировать снижение прибыли от нефти и газа.

— Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности, — заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа.

11 августа глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что власти региона желали бы провести референдум по вхождению региона в состав РФ 11 сентября. Опрос граждан показал, что большинство жителей Запорожской области Украины поддерживают вхождение региона в состав России.

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