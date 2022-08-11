Власти Запорожья назвали желаемую дату референдума по вхождению в Россию

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Власти Запорожской области желали бы провести референдум по вхождению региона в состав РФ 11 сентября. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий.

— Выборы 11 сентября проводятся в России в единый день голосования, мы пока что де-юре не РФ. Но мы очень хотели бы этого, — сказал он в интервью изданию «Известия», отвечая на вопрос о возможности проведения референдума 11 сентября.

Большинство жителей Запорожской области Украины поддерживают вхождение региона в состав РФ. Об этом 10 августа со ссылкой на данные опроса населения сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

8 августа Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к проведению референдума по вопросу вхождения региона в состав России.