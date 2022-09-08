Аксенов назвал вхождение регионов Украины в Россию логичным даже без голосования

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Вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав Российской Федерации является логичным решением и без проведения голосования, однако окончательное решение по данному вопросу должно принимать высшее руководство страны. Такое мнение в четверг, 8 сентября, выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

— В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал, — отметил он.

По словам Аксенова, тот факт, что некоторые страны могут не признать присоединение, не зависит от того, как именно земли войдут в состав РФ, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Херсонская область подготовится к проведению референдума о вхождении в состав России 4 ноября. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в среду, 7 сентября.

7 сентября секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России следует провести 4 ноября, в День народного единства.