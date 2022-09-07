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Херсонская область подготовится к референдуму о вхождении в состав России 4 ноября

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Херсонская область подготовится к референдуму о вхождении в состав России 4 ноября
Фото: shutterstock

Херсонская область подготовится к проведению референдума о вхождении в состав России 4 ноября. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в среду, 7 сентября.

— Мы с Андреем Анатольевичем Турчаком солидарны. Будем готовиться к конкретной дате, — сказал чиновник.

Региональные власти будут ориентироваться на День народного единства, но готовы провести референдум «хоть сейчас», подчеркнул он. При этом явка на референдум ожидается на уровне 80 процентов, передает ТАСС.

7 сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России следует провести 4 ноября, в День народного единства.

Он подчеркнул, что День народного единства — историческая дата, которая объединяет всех граждан. Кроме того, она объединяет и «пространство русского мира», о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий, считает сенатор.

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