В ДНР призвали Пушилина провести референдум о вхождении в состав России

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Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении ДНР в состав России.

— Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил, — заявил председатель парламента республики Алексей Кофман.

В связи с этим он попросил Пушилина и Народный совет ДНР принять «историческое решение» о незамедлительном проведении референдума, передает ТАСС.

До этого Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с аналогичной просьбой. Согласно тексту заявления, признание субъектом России необходимо республике для обеспечения безопасности территории. Кроме того, данный шаг, считают в Палате, откроет новые возможности для восстановления ЛНР.

В начале сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав РФ является логичным решением и без проведения голосования, однако окончательное решение по данному вопросу должно принимать высшее руководство страны.