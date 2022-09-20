Названа дата проведения референдума в ЛНР

Фото: Пресс-служба Совфеда

Референдум о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России пройдет с 23 по 27 сентября текущего года. Об этом сообщил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко во вторник, 20 сентября.

— Референдум по вопросу о вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации состоится с 23 по 27 сентября, — цитирует Мирошниченко Telegram-канал правительства ЛНР.

До этого сообщалось, что администрация Херсонской области приняла решение о проведении референдума о вхождении региона в состав России. Глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо выразил уверенность в том, что российское руководство примет итоги мероприятия и позволит региону войти в состав страны.

Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России состоится осенью. По его словам, Пасечник обязан отреагировать на просьбы местных жителей как можно скорее.