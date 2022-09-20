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Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума

Александр Афонин

Сюжет: 

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Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума
Фото: depositphotos

Администрация Херсонской области приняла решение о провидении референдума за вхождение региона в состав России. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо во вторник, 20 сентября.

— Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство Администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации, — сказал он.

Глава администрации выразил уверенность, что российское руководство примет итоги референдума и позволит региону войти в состав России. В подобном исходе Херсонская область сможет вернуться к мирной жизни и получить необходимую безопасность, отметил Сальдо в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что общественный совет Херсонской области обратился к Сальдо с просьбой в ближайшее время провести референдум по вхождению в состав России. Уточняется, что мероприятия планируется провести в кратчайшие сроки, а результаты позволят обезопасит регион и восстановить историческую справедливость.

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