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Общественный совет Херсонской области потребовал проведение референдума

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Общественный совет Херсонской области потребовал проведение референдума
Фото: shutterstock

Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с просьбой в ближайшее время провести референдум по вхождению в состав России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента во вторник, 20 сентября.

— Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли, — отмечается в обращении.

Уточняется, что референдум планируется провести в кратчайшие сроки, а вхождение в состав России обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость, пишет агентство.

Недавно заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что чем чаще и сильнее украинские подразделения наносят удары по Херсонской области, тем больше население освобожденного региона требует проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

Украина Россия Референдумы
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