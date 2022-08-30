Власти Херсонской области заявили, что жители региона ненавидят Зеленского

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Чем чаще и сильнее украинские подразделения обстреливают Херсонскую область, тем больше население региона требует проведения референдума о вхождении в состав России, заявил журналистам во вторник, 30 августа, заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Люди ненавидят Владимира Зеленского и этот режим, — заявил херсонский чиновник в интервью РИА Новости.

По словам Стремоусова, с каждым новым обстрелом Херсонской области среди населения появляются все новые сторонники проведения референдума о том, чтобы область стала субъектом Российской Федерации.

Собеседник издания заметил, что все заявления украинской стороны о возвращении контроля над Херсонской областью — это их «бессмысленные эмоции и рефлексия», поскольку точка невозврата уже пройдена.

В минувший четверг, 25 августа, один из украинских военнослужащих рассказал, что командование Вооруженных сил Украины не будет наступать на Херсон. По его словам, вышестоящие офицеры украинской армии в настоящее время даже не обсуждают подобную возможность.