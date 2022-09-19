В Госдуме назвали сроки проведения референдума в ЛНР

Фото: Пресс-служба Госдумы

Референдум о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России состоится осенью. Об этом в понедельник, 19 сентября, заявил депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий.

— Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей, — заявил он.

По словам Водолацкого, глава республики Леонид Пасечник обязан отреагировать на просьбы жителей ЛНР как можно скорее. Депутат подчеркнул, что референдум должен состояться ранней осенью, передает ТАСС.

19 сентября Общественная палата ЛНР обратилась к Пасечнику с просьбой о проведении референдума о вхождении в состав России. Согласно тексту заявления, признание субъектом России необходимо республике для обеспечения безопасности территории.

Кроме того, данный шаг, считают в Палате, откроет новые возможности для восстановления ЛНР. Позже с такой же просьбой к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата Донецкой народной республики.

В начале сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вхождение освобожденных территорий юга Украины в состав РФ является логичным решением и без проведения голосования.