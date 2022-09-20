Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

НАТО будет считать нелегитимными референдумы о присоединении к России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
НАТО будет считать нелегитимными референдумы о присоединении к России
Фото: depositphotos

НАТО будет считать нелегитимными готовящиеся в Донбассе и освобожденных территориях Украины референдумы о вхождении в состав России. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

До этого сообщалось, что референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. В этот же день председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России также пройдет с 23 по 27 сентября текущего года.

Новость дополняется.

Украина Йенс Столтенберг Россия Донбасс НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте