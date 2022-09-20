НАТО будет считать нелегитимными референдумы о присоединении к России

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НАТО будет считать нелегитимными готовящиеся в Донбассе и освобожденных территориях Украины референдумы о вхождении в состав России. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

До этого сообщалось, что референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. В этот же день председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России также пройдет с 23 по 27 сентября текущего года.

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