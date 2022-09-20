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Власти Запорожской области назвали дату проведения референдума

Евгений Белоусов
Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожской области назвали дату проведения референдума
Фото: shutterstock

Референдум о вхождении Запорожской области Украины в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Соответствующий указ во вторник, 20 сентября, подписал глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.

Как отмечается, голосование пройдет очно в помещении участковой избирательной комиссии референдума только 23 сентября. А с 23 по 27 сентября — в населенных пунктах, где нет оборудованных для голосования помещений.

— С 23 сентября 2022 года по 27 сентября 2022 года в период времени, установленный Избирательной комиссией Запорожской области, голосование проводится на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования, и в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, — говорится в документе, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что ЦИК РФ поможет избирательным комиссиям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в организации участков для голосования на территории РФ. Участки в России появятся для жителей Донбасса, которые были вынуждены уехать.

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