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Участки для голосования на референдуме о Донбассе организуют в России

Елена Самойлова
В мире
Участки для голосования на референдуме о Донбассе организуют в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

ЦИК РФ поможет избирательным комиссиям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в организации участков для голосования на территории РФ. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев.

По его словам, участки в России появятся для жителей Донбасса, которые были вынуждены уехать.

— Будет оказана помощь в организации избирательных участков на территории России, где на сегодняшний день немало людей, вынужденных уехать с территории Украины, и у них должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать, — цитирует Булаева РИА Новости.

До этого сообщалось, что референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. В этот же день председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России также пройдет с 23 по 27 сентября текущего года.

Затем председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что добровольцы из ДНР и ЛНР смогут служить в российской армии, если республики войдут в состав РФ по итогам референдума.

ЦИК избирательные комиссии Россия Донбасс
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