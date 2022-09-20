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Госдума: Добровольцы из Донбасса смогут служить в армии России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Госдума: Добровольцы из Донбасса смогут служить в армии России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Добровольцы из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут служить в российской армии, если республики войдут в состав РФ по итогам референдума. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во вторник, 20 сентября.

— В военном плане мы, безусловно, укрепим (ситуацию в случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России). Здесь очень много составляющих, начиная от того, что те ребята, которые воют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской народных республик, станут полноправными воинами российской армии, — приводятся слова Картаполова в Telegram-канале фракции «Единая Россия».

До этого сообщалось, что референдум о вхождении ДНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. В этот же день председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября текущего года.

Кроме того, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что референдум о вхождении Запорожской области в состав России может пройти в ближайшие дни.

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