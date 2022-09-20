Глава херсонской ВГА подписал указ о референдуме по вопросу вхождения региона в состав РФ

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Референдум о вхождении в состав России Херсонской области Украины пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

— Я, как глава Администрации Херсонской области, подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации на правах полноправного субъекта единого государства, — заявил он.

Сальдо также установил порядок организации голосования и проведения референдума, а также меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил.

Глава ВГА также обратился к России с просьбой о помощи в проведении референдума и наведении конституционного порядка в регионе. Сальдо подчеркнул, что вхождение в состав России обезопасит Херсонскую область и восстановит историческую справедливость, написал он в своем Telegram-канале.

Также, председатель Народного Совета Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко сообщил, что референдум за вхождение ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября текущего года.

В тот же срок пройдет и референдум о присоединении к России Донецкой народной республики (ДНР), о чем сообщил глава республики Денис Пушилин.

Член главного совета ВГА Запорожской области Украины Владимир Рогов также объявил, что референдум о присоединении региона к России пройдет в ближайшие дни.