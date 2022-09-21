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Депутат Госдумы заявил о начале распада Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Госдумы заявил о начале распада Украины
Фото: president.gov.ua

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны.

— На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а потом — Херсонской и Запорожской областей, — заявил он.

Парламентарий сказал, что референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав России, быть не может.

Шеремет отметил, что в состав РФ возвращаются ее исторические территории и Россия продолжает политику собирания своих земель.

— Я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами, — сообщил депутат, передает РИА Новости.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс не будет признавать легитимность референдумов. Он также назвал это эскалацией конфликта.

Украина Депутаты Россия Донбасс Референдумы
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