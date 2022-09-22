Япония расширит список санкций в отношении России

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Японское правительство намерено расширить санкционный список против России. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил глава министерства иностранных дел Японии Есимасы Хаяси на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки».

Уточняется, что новые ограничения коснутся ряд российских компаний, связанных с военной сферой. В частности речь идет о предприятиях, против которых ранее ввели экспортные ограничения.

Кроме того, по данным японского агентства Kuodo, главы внешнеполитических ведомств приняли совместное решения продолжить оказание помощи Украине. Для этого они намерены задействовать меры по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности страны, передает РИА Новости.

До этого издание Politico сообщило, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России. По словам неназванных дипломатов, 23 сентября будет поднят вопрос о введении потолка цен на нефть из РФ, а также внесении в черный список новых физических лиц.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что снятие с России санкций позволило бы странам-членам Евросоюза восстановить свою экономику и избежать рецессии. Он подчеркнул, что главной причиной нынешней ситуации в Европе стали введенные против РФ ограничения.