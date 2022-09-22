Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Япония расширит список санкций в отношении России

Александр Афонин
В мире
Япония расширит список санкций в отношении России
Фото: depositphotos

Японское правительство намерено расширить санкционный список против России. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил глава министерства иностранных дел Японии Есимасы Хаяси на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки».

Уточняется, что новые ограничения коснутся ряд российских компаний, связанных с военной сферой. В частности речь идет о предприятиях, против которых ранее ввели экспортные ограничения.

Кроме того, по данным японского агентства Kuodo, главы внешнеполитических ведомств приняли совместное решения продолжить оказание помощи Украине. Для этого они намерены задействовать меры по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности страны, передает РИА Новости.

До этого издание Politico сообщило, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России. По словам неназванных дипломатов, 23 сентября будет поднят вопрос о введении потолка цен на нефть из РФ, а также внесении в черный список новых физических лиц.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что снятие с России санкций позволило бы странам-членам Евросоюза восстановить свою экономику и избежать рецессии. Он подчеркнул, что главной причиной нынешней ситуации в Европе стали введенные против РФ ограничения.

Япония Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте