Премьер Венгрии посчитал, что снятие санкций с России помогло бы восстановить экономику ЕС

Фото: Администрация президента РФ

Снятие с России санкций позволило бы странам-членам Евросоюза восстановить свою экономику и избежать рецессии. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 22 сентября.

— Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии, — сказал он.

Орбан подчеркнул, что главной причиной нынешней ситуации в Европе стали введенные против России санкции. По его словам, когда только планировалась реализация ограничений все было уверены, что наибольший вред они принесут Москве. Однако ситуация дала противоположный эффект, передает РИА Новости.

Накануне издание Politico сообщило, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России, он будет обсуждаться с представителями стран ЕС 23 сентября. По словам неназванных дипломатов, будет поднят вопрос о введении потолка цен на нефть, а также внесении в черный список новых физических лиц.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чего можно ожидать от европейских политиков в ближайшей перспективе. Специалист обозначил возможные направления, в которых будут введены новые санкции Евросоюза.