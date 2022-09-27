Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Херсонской области огласили результаты референдума о присоединении к России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Херсонской области огласили результаты референдума о присоединении к России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Референдум о вхождении в состав России состоялся в Херсонской области. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе избиркома региона.

По результатам подсчета 100 процентов голосов за вхождение в состав России высказались 87,05 процента избирателей. Уточняется, что явка на референдум составила 76,86 процента.

Всего, по данным избиркома, на референдуме проголосовал 571 001 человек. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся, передает ТАСС.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса.

Он призвал людей ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.

До этого в Едином центре обработки данных в Москве завершилось подведение итогов референдумов о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на участках в столице.

Нарушений в ходе голосования обнаружено не было. Сообщество международных наблюдателей также признало легитимность референдумов.

Россия Донбасс Референдумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте