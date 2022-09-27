В Херсонской области огласили результаты референдума о присоединении к России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Референдум о вхождении в состав России состоялся в Херсонской области. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе избиркома региона.

По результатам подсчета 100 процентов голосов за вхождение в состав России высказались 87,05 процента избирателей. Уточняется, что явка на референдум составила 76,86 процента.

Всего, по данным избиркома, на референдуме проголосовал 571 001 человек. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся, передает ТАСС.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса.

Он призвал людей ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.

До этого в Едином центре обработки данных в Москве завершилось подведение итогов референдумов о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на участках в столице.

Нарушений в ходе голосования обнаружено не было. Сообщество международных наблюдателей также признало легитимность референдумов.