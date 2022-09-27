Подведены итоги референдумов по вопросу вхождения в РФ новых субъектов на участках в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Едином центре обработки данных в Москве во вторник, 27 сентября, завершилось подведение итогов референдумов о вхождении в состав РФ Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей на участках в Москве.

— Референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процессов, в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей с территории республик, из областей, — заявила заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова.

По ее словам, нарушений в ходе голосования обнаружено не было. Сообщество международных наблюдателей также признало легитимность референдумов.

Так, по результатам обработки 100 процентов протоколов за вхождение в состав РФ Херсонской области проголосовало 96,75 процента человек (32 135 человек), против — 2,38 процента; Запорожской области — 97,81 процента (38 762), против — 1,53 процента; ДНР — 98,69 процента (441 485), против — 1,1 процента, ЛНР — 97,93 процента (394 250), против — 1,59 процента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.