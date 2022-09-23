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«Россия — это дом»: как прошел в Москве первый день референдумов о присоединении к РФ

Илья Ашуров

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Общество
«Россия — это дом»: как прошел в Москве первый день референдумов о присоединении к РФ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В посольстве ДНР в Москве заработали участки для голосования на референдуме о вхождении в состав России. Там могут проголосовать граждане не только ДНР и ЛНР, но и Запорожской и Херсонской областей. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил место народного волеизъявления и поговорил с пришедшими избирателями.

У здания московского представительства ДНР мирно и спокойно. Вынужденные покинуть свои родные земли и оказавшиеся в Москве жители Донбасса приходят сюда, чтобы ответить всего на один вопрос. Большинство из них ответили на него еще восемь лет назад. Все, что они хотели тогда и сейчас, — быть вместе с Россией, со своей исторической Родиной, которая их защитит.

К участку для голосования они идут стремительно. Их лица не выражают ни радости, ни отчаяния. Они понимают, что после референдума еще предстоит пройти большой путь: победить, восстановить разрушенные дома, школы, детские сады, дороги — все, что уничтожено за эти годы.

Сергей, 57 лет (Донецк)

— Давно мечтаю вернуться на родину. Думаю, что все будет хорошо. Восемь лет ожиданий, нахождения в подвешенном состоянии, когда впереди ничего не светит… С Россией придет стабильность, я в этом уверен. Иначе быть не может. Россия — это Родина.

Анастасия, 25 лет (Донецк)

Голосовать пришла с сыном по имени Савва. Мальчик сразу привлек внимание журналистов. Бегал по внутреннему двору посольства с флагом ДНР и улыбался фотографам. У Анастасии двое детей, они с мужем планируют вернуться в родной город, когда там станет безопасно.

— Я ждала этого 8,5 года, — говорит девушка. — С 2014 года, когда был первый референдум 11 мая (речь о референдуме о самоопределении ДНР, который состоялся 11 мая 2014 года — прим. «ВМ»). Мы ждали, что после этого референдума будет второй — о вхождении в состав РФ, но, к сожалению, не случилось… И вот мы ждали и наконец-то дождались.

«Россия — это дом»: как прошел в Москве первый день референдумов о присоединении к РФ Анастасия и с сыном / Фото: Илья Ашуров / Вечерняя Москва

Анастасия мечтает, что после референдума наступит мирная и спокойная жизнь. На вопрос, что для нее означает Россия, она ответила так:

— Россия — это дом, это Родина, это наша страна.

Ирина, 62 года (Стаханов, ЛНР)

Пришла голосовать вместе с мужем. Они уехали ЛНР недавно, когда сил терпеть уже совсем не осталось.

— Восемь лет мы под этим ужасом, — говорит женщина со слезами на глазах. — Каждую ночью под бомбежками, под обстрелами даже детские садики. Уже инфраструктура разрушена полностью…

О воссоединении их республики с Россией Ирина с мужем мечтали еще в 2014 году. Они верят, что после референдума жизнь в ЛНР нормализуется:

— Мы так давно этого ждали. Вместе — покой, мир, надежность. Россия — Родина-мать.

Александр, 19 лет (Донецк)

Молодой человек учится в одном из московских университетов. Свое будущее он видит только в России. После окончания обучения хочет вернуться в родной Донецк, чтобы «развивать Донбасс»:

— Россия — это страна возможностей. Страна, которая обезопасит нашу территорию, чтобы прекратились эти ужасные обстрелы, которые продолжаются до сегодняшнего дня.

Максим, 45 лет (ДНР)

Шесть лет служил в народной милиции ДНР и с оружием в руках защищал свою землю. В 2020 году он уехал в Россию. На следующей неделе мужчина собирается вернуться, чтобы помочь своим сослуживцам освободить территорию республики.

— Лично я и мои ребята ждали этого еще в 2014 году, ведь Россия — это наша Родина, — говорит Максим о референдуме. — Потом время прошло, и немного разуверились: стояли на месте, никуда не двигались…

Мужчина полагает, что после референдума ВСУ начнут бомбить Донбасс с еще большей агрессией:

— Их будет раздирать злоба, потому что они больше ничего не смогут сделать. Я еще в 2014 году заметил: они знали, где мы стоим, но стреляли не по нам, а по мирным жителям.

Алиса, 30 лет (ДНР)

Девушка не смогла проголосовать, так как уже получила российское гражданство. Ее родственники остались в Донбассе и будут голосовать там.

— Для нас референдум — это не только вхождение в состав России. Мы надеемся на окончание боевых действий... Мы все одни люди: и русские в Донбассе, и русские в России, — говорит Алиса.

Валерия, 29 лет (Краматорск, ДНР)

Пришла голосовать, потому что не понаслышке знает, что происходит в ее родном городе. Девушка говорит: она видела, что «творят ВСУ не в телевизоре, а своими глазами». Ее семья временно переехала в Москву:

— Россия — это ощущение дома и какой-то защиты. Надеюсь, что после референдума (боевые действия — прим. «ВМ») прекратятся. Все будут понимать, где Россия и частью чего они являются.

Владимир, 68 лет (ДНР)

Пришел на голосование с маленьким внуком:

— Россия и так за нас выступала. А теперь если мы станем частью России, то защита наша станет еще более надежной. Россия — это Родина.

Светлана, 67 лет (Донецк)

Очень хочет вернуться в родной город, когда боевые действия прекратятся:

— Приезжайте в Донецк! Мы все из России. Это просто так получилось, что нас разделили. Поэтому, как и все говорят, возвращаемся домой!

Иван, 36 лет (ЛНР)

— Хотели, чтобы так в 2014 году произошло. Для меня вопрос решен уже давно!

Наталия, 53 года (Донецк)

Пришла с совершеннолетней дочерью. Девушка смущенно улыбается, от комментариев отказалась. А вот что сказала ее мать:

— Не хочу войны, хочу мира. Я 1969 года рождения — это говорит обо всем. Россия — и все. Надеемся, что обстрелы после референдума прекратятся.

Валентина, 66 лет (Донецк)

— Я болею за свою Родину. Россия для меня Родина. Сюда в июне приехала. Вернусь, когда будет неопасно. Вместе с Россией придет стабильность, а мир — вряд ли. Надо встать и надо воевать. Вот как я это вижу.

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