Линия Макса Гофмана: почему в Европе считают референдумы в ДНР и ЛНР нелегитимными

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Европейские чиновники гарантируют, что Россия будет привлечена к ответственности в случае проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако все мы помним, как на территории Европы проводился референдум, связанный с самоопределением народа: выход Косова из состава Сербии. Доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему для Евросоюза это не одно и то же.

По мнению эксперта, косовская ситуация не имеет ничего общего с референдумами в ДНР или ЛНР, поскольку Украина для стран ЕС является гарантом «невосстановления» Советского Союза. Также он обозначил причины подобного выбора со стороны европейских государств:

крупная территория Украины;

огромный военно-промышленный комплекс страны;

достаточно мощная армия.

Помимо этого, специалист отметил, что на Украине есть население, которое можно, массово его настроив, сделать антироссийским.

— А кого еще можно сделать таким гарантом? Грузия — слишком маленькая страна, Казахстан — теоретически можно сделать, но он слишком рыхлый и некомпактный, далеко от Европы. Поэтому для европейцев Украина здесь безальтернативна, — пояснил он.

Также специалист добавил, что условное воссоединение России с Белоруссией нельзя расценивать, как восстановление бывшего СССР, так как лишь Украинское государство дает такую критическую массу, позволяющую влиять на линию распространения РФ.

— Но есть другой момент. Давайте вспомним, что идея отбросить Россию за некую линию на восток от Европы была частью европейской политики со времен Наполеона. Кроме того, еще в 1918 году по условиям Брест-Литовского мирного договора немцы начертили так называемую линию Гофмана (по имени германского генерала Макса Гофмана — прим. «ВМ»), отделяющую от Советской России страны, в числе которых Финляндия, прибалтийские государства, Украина и Закавказье, — сказал эксперт.

Собеседник «ВМ» считает, что подобная историческая связь прослеживается и в нынешней политической дележке Евросоюза.

— Поэтому Украина для Запада, прежде всего для Германии, — это ключевой компонент части линии Гофмана. Если завтра они потеряют Украину, то Прибалтика останется ее осколком. А так — это гарантия отбрасывания России от Европы, — разъяснил Фененко.

Политолог уверяет, что к подобным заявлениям Европейского союза не стоит относиться легкомысленно, поскольку европейцы могут принять некую норму касательно ареста российских чиновников, находящихся на их территории, а также могут попытаться провести трибунал над ними.