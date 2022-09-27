Кремль: По окончании референдумов ситуация в Донбассе юридически сильно изменится

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По окончании голосований на референдумах за вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 27 сентября.

— Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что ситуация с обстрелами регионов со стороны ВСУ будет во многом зависеть от Киева, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях стартовал заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России. Отмечается, что главным отличием заключительного дня станет переезд процедур на избирательные участки.

За первые четыре дня явка на референдум в ДНР составила 86,89 процента, в Луганской народной республике — 83,61 процента, а в Запорожской и Херсонской областях 66,43 и 63,58 процента соответственно.