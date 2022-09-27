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Заключительный этап референдумов стартовал в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях

Александр Афонин

Сюжет: 

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Заключительный этап референдумов стартовал в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях во вторник, 27 сентября, стартовал заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России.

Отмечается, что главным отличием заключительного дня станет переезд голосований на избирательные участки. В предыдущие дни процедуры проходили на придомовых территориях. Это было необходимо для обеспечения безопасности граждан.

За первые четыре дня явка на референдум в ДНР составила 86,89 процента. В Луганской народной республике — 83,61 процента, а в Запорожской и Херсонской областях 66,43 и 63,58 процента соответственно, передает РИА Новости.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До конца дня 26 сентября голосование проходило адресно и на придомовых территориях, а в последний день открылись участки, где смогут проголосовать местные жители.

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