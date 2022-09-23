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Голосование на референдуме стартовало в ДНР, ЛНР и Запорожской области

Лейла Алиева
В мире
Голосование на референдуме стартовало в ДНР, ЛНР и Запорожской области
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области в пятницу, 23 сентября, в 8.00 сотрудники избирательной комиссии начали обход адресов для сбора голосов горожан по воссоединению региона с Российской Федерацией.

Уточняется, что голосование пройдет с 23 по 27 сентября. При этом до 20:00 понедельника оно будет проходить по всей области адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать. Так, в ДНР открыто 450 участков, в ЛНР — 461, а в Запорожской области — 394.

Кроме того, в некоторых регионах России для беженцев открылись участки для голосования. Подсчет голосов начнется в последний день референдума, 27 сентября, пишет ТАСС.

В этот же день председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса, накануне ожидаемых референдумов. Он призвал горожан ничего не бояться и подчеркнул, что население Донбасса имеет «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.

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