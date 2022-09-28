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Более 99 процентов жителей ДНР проголосовали за присоединение к России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Более 99 процентов жителей ДНР проголосовали за присоединение к России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России на референдуме отдали голоса 99,23 процента избирателей. Об этом сообщили во вторник, 27 сентября, в ЦИК ДНР.

Обработано 100 процентов протоколов. В референдуме участвовали 2 133 326 человек, что составляет 97,51 процента от общего числа избирателей.

Против проголосовало 0,62 процента избирателей, сообщает РИА Новости.

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса. Он призвал людей ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.

До этого в Едином центре обработки данных в Москве завершилось подведение итогов референдумов о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на участках в столице. Нарушений в ходе голосования обнаружено не было. Сообщество международных наблюдателей также признало легитимность референдумов.

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