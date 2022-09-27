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Более 97 процентов жителей Запорожья в России проголосовали за воссоединение с РФ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Более 97 процентов жителей Запорожья в России проголосовали за воссоединение с РФ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 98 процентов проголосовавших на референдуме на участках на территории России высказались за вхождение Запорожской области в состав страны.

Данные были получены по результатам обработки 100 процентов протоколов. Уточняется, что всего за вхождение Запорожской области в состав России высказались 97,81 процента проголосовавших в России: это более 38 тысяч человек, передает ТАСС.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До конца дня 26 сентября голосование проходило адресно и на придомовых территориях, а в последний день открылись участки, где могли проголосовать местные жители.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.

Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что страны ЕС введут санкции в отношении России в связи с проведением референдумов о вхождении в ее состав ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Колонна также назвала референдумы «незаконными» и отметила, что консультации по вопросу новых рестрикций уже идут.

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