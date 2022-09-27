МИД Франции: ЕС введет санкции против России из-за референдумов

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Страны Евросоюза введут санкции в отношении России в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонских областей. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Киеве во вторник, 27 сентября.

— Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов. <...> (Новый пакет санкций — прим. «ВМ») будет содержать меры против лиц, ответственных за организацию референдумов, а также затронет те сферы, которые прежде не были охвачены санкциями, — сказала Колонна.

Она также назвала референдумы незаконными и отметила, что консультации по вопросу новых рестрикций уже идут, передает ТАСС.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До конца дня 26 сентября голосование проходило адресно и на придомовых территориях, а в последний день открылись участки, где смогут проголосовать местные жители.

По данным на 27 сентября, явка на референдум за первые четыре дня в ДНР составила 86,89 процента, в ЛНР — 83,61 процента, а в Запорожской и Херсонской областях — 66,43 и 63,58 процента соответственно.