Путин заявил, что Россия никогда не предаст жителей Донбасса

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Россия не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст, — сказал глава государства во время речи в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

30 сентября Путин начал выступление по итогам референдумов о присоединении к стране Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, 30 сентября пройдет подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области станут суверенными территориями России.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав РФ составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.