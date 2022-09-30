Кремль анонсировал подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в РФ

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Подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации состоится в Кремле в пятницу, 30 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области станут суверенными территориями России. Так, на них будет распространяться Договор о создании Союзного государства, передает РИА Новости.

Россия признала Запорожскую и Херсонскую области независимыми территориями, говорится в соответствующих указах российского президента Владимира Путина. Законодательные акты были опубликованы в пятницу, 30 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения субъектов в состав РФ составила не менее 87 процентов после подсчета всех голосов.