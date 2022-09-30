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Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей

Егор Провоторов
Политика
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Фото: Администрация президента РФ

Россия признала Запорожскую и Херсонскую области независимыми территориями, говорится в соответствующих указах российского президента Владимира Путина.

Законодательные акты были опубликованы в пятницу, 30 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Референдумы о присоединении к России прошли в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября включительно. Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва поддержит решение, которое будет принято на этих плебисцитах.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации будет подписан в Кремле в пятницу, 30 сентября. Мероприятие запланировано на 15:00.

В четверг, 29 сентября, заместитель главы херсонской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что главы Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей уже запланировали встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Украина Россия Донбасс Владимир Путин Референдумы
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