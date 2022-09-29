Главы ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей запланировали встречу с Путиным

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Главы Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей уже запланировали встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил херсонский заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов.
— Встреча (глав республик ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — прим. «ВМ») с президентом запланирована, — сказал он.
Стремоусов добавил, что по окончании мероприятия политики уедут уже в составе России. Точная дата встречи не уточняется, передает РИА Новости.
Накануне сообщалось, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву для завершения юридической части включения регионов в состав России.
Позже спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что пленарные заседания депутатов Госдумы пройдут 3 и 4 октября. Корректировка графика возникла из-за необходимости принять законодательные решения по итогам референдумов на освобожденных территориях.
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.