Главы ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей запланировали встречу с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Главы Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей уже запланировали встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил херсонский заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов.

— Встреча (глав республик ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — прим. «ВМ») с президентом запланирована, — сказал он.

Стремоусов добавил, что по окончании мероприятия политики уедут уже в составе России. Точная дата встречи не уточняется, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву для завершения юридической части включения регионов в состав России.

Позже спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что пленарные заседания депутатов Госдумы пройдут 3 и 4 октября. Корректировка графика возникла из-за необходимости принять законодательные решения по итогам референдумов на освобожденных территориях.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.