Володин анонсировал пленарные заседания Госдумы 3 и 4 октября

Фото: Пресс-служба Госдумы

Планерные заседания депутатов Госдумы пройдут 3 и 4 октября. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин.

— 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета (Госдумы — прим. «ВМ»), — сказал он.

Депутат добавил, что корректировка графика возникла из-за необходимости принять законодательные решения по итогам референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, передает РИА Новости.

До этого Вячеслав Володин сообщил, что дата проведения региональной недели в Госдуме будет перенесена на более поздний срок для принятия необходимых решений по итогам референдумов. Политик также предложил скорректировать графики работы депутатов.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.