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Володин: Госдума перенесет региональную неделю на более поздний срок

Александр Афонин
Общество
Володин: Госдума перенесет региональную неделю на более поздний срок
Фото: Пресс-служба Госдумы

Дата проведения региональной недели в Госдуме будет перенесена на более поздний срок для принятия необходимых решений по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в среду, 28 сентября.

— До конца недели необходимо работать в Москве... Региональную неделю перенесем на более позднее время для того, чтобы принять необходимые решения, — сказал он.

Политик также предложил скорректировать графики работы депутатов. По его словам, это необходимо для завершения поставленных вопросов на законодательном уровне. Кроме того, последующие решения президента России Владимира Путина также должны иметь правовую основу, передает РИА Новости.

До этого Вячеслав Володин заявил, что итоги прошедших референдумов помогут спасти миллионы людей от геноцида. Кроме того, регионы смогут построить свое будущее вместе с Россией.

Избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

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