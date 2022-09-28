Володин оценил итоги референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Итоги референдумов за вхождение Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России помогут спасти миллионы людей от геноцида. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 28 сентября.

— Принятое решение спасает миллионы людей от геноцида. Дает возможность нам вместе строить планы на будущее, — написал Володин в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка, поддержка жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подготовил обращение к президенту России Владимиру Путину о вхождении республики в состав страны. Он, как уточняется, предложит рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР на правах субъекта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.