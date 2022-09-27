Глава ЛНР заявил о намерении обратиться к Путину по вхождению республики в состав РФ

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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что подготовил обращение к президенту России Владимиру Путину о вхождении республики в состав РФ и рассчитывает поехать в Москву 27-28 сентября.

— Я очень надеюсь, что в ближайшее время — сегодня-завтра — я поеду в Москву. Мной подготовлено соответствующее обращение к президенту <...> Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации, — сказал Пасечник.

Он также добавил, что референдум на территории ЛНР прошел успешно, явка составила более 90 процентов. Данные о количестве избирателей, проголосовавших за вступление республики в состав РФ, появятся примерно в 19:00-20:00 по московскому времени, передает ТАСС.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До конца дня 26 сентября голосование проходило адресно и на придомовых территориях, а 27 сентября открылись участки, где смогут проголосовать местные жители.