Что дальше? Донбасс, Херсонщина и Запорожье сделали свой выбор

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В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

По его словам, порядок принятия новых субъектов прописан в 14 статье федерального конституционного закона № 6. В этом документе также обговариваются основные условия и требования. Так, вхождение новой территории в состав нашей страны может осуществляться только на добровольной основе. При этом должны соблюдаться государственные интересы России, а также права и свободы человека и гражданина.

Сама процедура принятия нового субъекта происходит так:

Легитимный орган проводит референдум на территории заинтересованного во вхождении в состав РФ иностранного государства или его части; Если большинство избирателей высказываются «за», законные власти должны направить к президенту РФ обращение о принятии в состав России в качестве субъекта; Президент уведомляет об этом Совфед и Госдуму; Сенаторы и депутаты одобряют и ратифицируют международный договор о вхождении в состав страны новых субъектов; Документ вступает в силу после совместного одобрения РФ и иностранного государства или его части.

— После принятия в состав России новый субъект обретет новый статус — республики, области, края или иной. Какой именно статус в составе РФ получат ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, пока не известно, — говорит Краснов.

В случае принятия новых территорий в состав России границы страны изменятся. Это, в частности, будет отображено в конституции РФ — в 65-ю статью внесут наименования новых субъектов.

Сколько времени займет процесс вхождения, пока сказать сложно. В случае с Крымом он завершился в течение пяти дней после референдума. Так, 16 марта 2014 года в Крыму завершилось голосование, 18 марта был подписан договор об образовании российских регионов на полуострове, 21 марта Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о присоединении Крыма к России.

После обработки 100 процентов бюллетеней избиркомы опубликовали следующие результаты — за вхождение в состав России проголосовали:

ДНР — 99,23 процента голосов при явке 97,51 процента;

— 99,23 процента голосов при явке 97,51 процента; ЛНР — 98,42 процента голосов при явке 94,15 процента;

— 98,42 процента голосов при явке 94,15 процента; Запорожская область — 93,11 процента голосов при явке 85,4 процента;

— 93,11 процента голосов при явке 85,4 процента; Херсонская область — 87,05 процента голосов при явке 78,86 процента.

Главы ЛНР, ДНР и Херсонской области уже обратились к президенту России с просьбой рассмотреть предложение о принятии в состав РФ в качестве нового субъекта. Глава Запорожской области намеревается сделать это в ближайшее время.