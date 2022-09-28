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Пушилин и Пасечник выехали в Москву для завершения юридической части вхождения в состав РФ

Александр Афонин

Сюжет: 

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Пушилин и Пасечник выехали в Москву для завершения юридической части вхождения в состав РФ
Фото: glava-lnr.info

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву для завершения юридической части включения регионов в состав России. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

— Документ на руках, протокол (итоговый протокол голосования на референдуме — прим. «ВМ») на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас, — сказал Пушилин.

Позже Пасечник сообщил, что также отправился в Москву по той же причине. Дата и время их прибытия не уточняются, передают «Известия».

До этого сообщалось, что избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что итоги прошедших референдумов помогут спасти миллионы людей от геноцида. Кроме того, регионы смогут построить свое будущее вместе с Россией.

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