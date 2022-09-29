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Песков: Договор о вступлении новых территорий в состав РФ будет подписан 30 сентября в 15:00

Полина Долганова
Политика
Песков: Договор о вступлении новых территорий в состав РФ будет подписан 30 сентября в 15:00
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Договор о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации будет подписан в Кремле в пятницу, 30 сентября. Мероприятие запланировано на 15:00. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

До этого сообщалось, что избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

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