Небензя подверг жесткой критике резолюцию ГА ООН против референдумов

Фото: twitter/RussiaUN

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал провокационным принятый накануне проект резолюции Генеральной ассамблеи, не признающий референдумы на освобожденных Россией территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По словам дипломата, документ является «политизированным и откровенно провокационным». В нем, как заявил Небензя, не только игнорируются все факты проведения легитимного плебисцита, но и содержится «конфронтационный заряд», который может подорвать любые усилия по дипломатическому разрешению кризиса на Украине, пишет РИА Новости.

Постпред РФ при ООН заметил, что резолюция не имеет никакого отношения к защите международного права и Устава Организации. Таким образом западные государства решают собственные геополитические задачи, вновь предпринимая попытки использовать членов Генассамблеи в качестве «массовки», резюмировал российский дипломат.

Вечером в среду, 12 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой не признаются референдумы на освобожденных Россией территориях.