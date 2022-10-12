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Генассамблея ООН не признала референдумы в освобожденных Россией регионах

Егор Провоторов
В мире
Генассамблея ООН не признала референдумы в освобожденных Россией регионах
Фото: president.gov.ua

Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию на заседании, прошедшем вечером в среду, 12 октября.

По информации РИА Новости, речь идет о документе, согласно которому члены Всемирной организации не признают референдумы, проведенные РФ на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Известно, что за резолюцию проголосовали 143 государства, пять — против, воздержались 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия, Северная Корея, Никарагуа, Белоруссия и Сирия.

Накануне Генассамблея ООН отказалась проводить тайное голосование по резолюции западных государств о непризнании референдумов на освобожденных территориях. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данное голосование возмутительным мошенничеством, потому что России не дали слова по порядку ведения заседания.

До этого Албания предложила провести открытое голосование по резолюции, ее поддержали 107 государств, против высказались 13 стран, 39 воздержались.

ООН Россия Донбасс Референдумы
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