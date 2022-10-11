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Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования о непризнании референдумов

Юлия Курганова
В мире
Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования о непризнании референдумов
Фото: twitter/RussiaUN

Генеральная Ассамблея ООН не будет проводить тайное голосование по резолюции западных стран о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это следует из итогов голосования.

Ранее Албания предложила провести открытое голосование по резолюции, ее поддержали 107 государств, против высказались 13 стран, 39 воздержались.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данное голосование возмутительным мошенничеством, потому что России не дали слова по порядку ведения заседания.

— Вы сейчас стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором председатель Генассамблеи Чаба Короши сыграл ключевую роль. Лампочка об этом до сих пор горит за нашей табличкой, исказили наше выступление. И сейчас пытаются украсть у стран — членов ООН право свободно высказывать точку зрения, — сказал он.

Дипломат предложил приостановить действие статьи 87 правил процедуры ГА, чтобы провести секретное голосование по западному проекту резолюции. Он призвал сделать это немедленно, но Короши отказал в этом, сообщает РИА Новости.

7 октября в МИД РФ сообщили, что Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека. В министерстве подчеркнули, что резолюция построена на известных инсинуациях о «преследовании» в РФ активистов, правозащитников и секс-меньшинств.

Василий Небензя ООН Россия Референдумы
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