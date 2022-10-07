МИД: Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека

Фото: МИД РФ

Россия отвергла резолюцию, принятую Советом ООН по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в пятницу, 7 октября.

— Россия, решительно отвергая принятую сегодня резолюцию и содержащиеся в ней лживые обвинения, будет игнорировать учрежденный спецмеханизм СПЧ и отказывается от сотрудничества с ним, — говорится в сообщении.

Ранее состоялась 51-я сессия СПЧ ООН, в ходе нее был одобрен проект резолюции «Ситуация в области прав человека в Российской Федерации». В министерстве подчеркнули, что резолюция построена на известных инсинуациях о «преследовании» в РФ активистов, правозащитников и секс-меньшинств.

Таким образом, проект никак не отображает реального положения дел и не может служить основанием для создания поста спецдокладчика СПЧ по России, подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что резолюция СПЧ является очередной попыткой «создания еще одного рычага для оказания давления на Россию».

Тем не менее Москва и дальше будет «отстаивать свои приоритеты в СПЧ», главным из которых является укрепление равностороннего международного диалога по защите прав человека, отмечается на сайте МИД.

Также в рамках 51-й сессии Совета ООН по правам человека одиннадцать стран осудили дискриминацию русских и русскоязычных жителей за рубежом. С соответствующими заявлениями выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.