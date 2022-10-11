Почему Генассамблея ООН отказала России в проведении тайного голосования по референдумам

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Генеральная Ассамблея ООН не будет проводить тайное голосование по резолюции западных стран о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Ранее Албания предложила провести открытое голосование по резолюции, ее поддержали 107 государств, против высказались 13 стран, 39 воздержались. Политолог Дмитрий Журавлев объяснил «Вечерней Москве», почему Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования и на что оно может повлиять.

По его словам, Генассамблея ООН планирует показать массовое осуждение референдумов в Донбассе с помощью открытого голосования.

— Я думаю, что они надеются с помощью открытого голосования показать массовое осуждение. Им важно показать не просто число стран, которые выступают против референдумов в Донбассе. Генассамблея ООН хочет открыто показать страны, которые осуждают их, чтобы потом они не смогли на публику говорить другое мнение, — считает Журавлев.

Эксперт отметил, что многие страны открыто говорят о дружбе с Россией, но на голосованиях в Генеральной Ассамблее ООН голосуют против нашей страны.

— Например, Сербия говорит, что дружит с Россией, а на голосованиях в ООН голосует против. Пусть она покажет свою истинную позицию, как и другие страны. Это же массовое явление, потому что страны подвергаются давлению и уступают. США хотят показать, какие именно страны на их стороне, с помощью открытого голосования против референдумов в Донбассе, — заявил специалист.

Политолог подчеркнул, что голосование в Генассамблее ООН ни на что не повлияет. Решения Генеральной Ассамблеи ООН носят только рекомендательный характер.

— Это голосование ни на что не повлияет. С его помощью России покажут ее блокировку от мира. Это демонстрация того, что мы изгои, а наши хорошие отношения с Индией и Китаем не имеют значения. На практических действиях это голосование никак не отразится, так как Генассамблея ООН носит рекомендательный характер, а не обязательный, — заверил собеседник «ВМ».

7 октября в МИД РФ сообщили, что Россия отвергла принятую СПЧ ООН резолюцию по правам человека. В министерстве подчеркнули, что резолюция построена на известных инсинуациях о «преследовании» в РФ активистов, правозащитников и секс-меньшинств.