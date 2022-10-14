Что-то пошло не так: когда Европа стала «колонией» США

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Страны Европы фактически зависят от США в вопросах безопасности и экономики. Эта зависимость приводит к тому, что европейским лидерам приходится принимать невыгодные для себя решения, ухудшая качество жизни граждан. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, когда Европа стала зависеть от Америки и к чему это может привести.

Началось почти 80 лет назад

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий отметил, что сильное влияние Соединенных Штатов на Европу возникло давно.

— Это довольно долгий процесс, основы которого были заложены в 1945 году. В дальнейшем кто-то чуть больше выбивал себе самостоятельности, кто-то — меньше, но с этого момента Европа никогда не была самостоятельной. Она была все это время образцово-показательной выставкой. До 1991 года их было две: социалистическая и капиталистическая — СССР и США. Потом один из центров силы забрал себе все, — пояснил Дробницкий.

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев отметил, что США согласились участвовать в восстановлении послевоенной Европы и ее экономики в обмен на определенные условия. В частности, было необходимо выкинуть из правительства левые силы и дать США право контролировать расходование выделяемых средств. США получили основания для направления товаров, финансов и технологий в Европу и установили за этим контроль, заметил историк.

По словам Рогулева, США стали активно вмешиваться в вопросы безопасности Европы.

— Когда возникла НАТО, страны Европы отдали вопросы своей безопасности в руки США. Соединенные Штаты раскрыли над Европой «атомный зонтик». Это позволило европейцам прекрасно развиваться, тратить деньги на социальные программы. Они жили припеваючи, их не напрягало то, что безопасность обеспечивают США. С течением времени начались некоторые трения (в основном из-за де Голля, который требовал убрать американские военные базы с территории Франции, в том числе атомное оружие). Все это было убрано, Франция вышла из НАТО, обеспечив себе самостоятельность. Это были 60-е годы, но с того времени мало что изменилось, — рассказал эксперт.

Становится хуже

Как отметил Дробницкий, покровительство США позволило европейским государствам значительно улучшить уровень жизни, однако недавно ситуация начала ухудшаться.

— До недавнего времени Европа была самым лучшим регионом для жизни для тех, кто там живет. Незадолго до ковида все начало портиться, что было неизбежно, потому что ресурсы небесконечны. Никаких самостоятельных планов с 1945 года у них не было, поэтому сейчас все будет плохо. Субъектных лидеров фактически не осталось, их извели. В Италии кто-то пытается пробиться, с 2016 по 2019 год были такие попытки в разных странах Европы, но их всех придавили. Политический класс полностью подконтролен Вашингтону и конкретно Демократической партии США. Заметьте, в Европе хуже всего относятся к Владимиру Путину и Дональду Трампу. Они оба под разным соусом предлагали: нужно быть немного самостоятельными, — рассказал американист.

По словам Рогулева, именно Трамп первым из американских президентов заговорил о том, что расходы США на Европу подозрительно велики. При этом уровень жизни во многих европейских странах стал лучше американского, подчеркнул историк.

Рогулев заметил, что именно при Трампе Европа была вынуждена увеличить свои расходы.

— Встал вопрос о том, чтобы поднять планку военных расходов в странах Европы до двух процентов ВВП. В Германии практически нет вооруженных сил, чуть побольше — у Франции. Но это не может обеспечить безопасность всей Европы. Французы затеяли военную кампанию против Ливии — и все, пришлось звать американцев, они сами не справились, — рассказал эксперт.

Что будет дальше

Дробницкий заметил, что из-за колоссальной зависимости от США Европа может столкнуться с рядом проблем.

— Уровень жизни будет как в Йемене. Социальная напряженность, гражданские войны нового типа — не фронт на фронт, а просто все друг друга будут потихоньку грабить. Как Black Lives Matter целый год в Америке «кошмарили» самые крупные города, так будет и в Европе каждый день. Они попытаются закрутить гайки, но силовые ведомства там тоже не субъектны, — уверен политолог.

Рогулев отметил, что за свое экономическое процветание Европа вынуждена расплачиваться полным отсутствием возможности противостоять США. Страны Евросоюза обязаны подчиняться всем требованиям США, которые теперь стали приносить Европе ущерб. Страны Европы переживут эту зиму, однако долгосрочные последствия могут оказаться довольно серьезными, подчеркнул эксперт.

В случае игнорирования указаний Америки ситуация в Европе всегда ухудшается, подчеркнул Рогулев. При этом даже появление Евросоюза не прибавило странам Европы сплоченности, уверен собеседник «ВМ».

— В свете санкций Америка легко прижимает все европейские компании, так как они завязаны на американский рынок и доллар. Это не такой простой вопрос. Плюс появилась бюрократическая надстройка в виде Евросоюза. Их же никто не избирал. Когда в 90-е ЕС стал расширяться, он поставил себе цели: общая внешняя, оборонная и финансовая политика, создание европейской валюты и банка. Валюту и банк они создали, а вот внешняя политика единая до сих пор не проводится, оборонной политики тоже нет. Сейчас время от времени возникают разговоры о создании европейских вооруженных сил, но эти высказывания риторические, — резюмировал историк.