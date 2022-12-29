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ВС России предотвращают прорыв украинских войск в районе Торского в ДНР

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС России предотвращают прорыв украинских войск в районе Торского в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Солдаты Западного военного округа обороняются в районе населенного пункта Торское в Донецкой народной республике, предотвращая прорывы со стороны ВСУ.

— Мы сейчас находимся на переднем крае обороны, прямо и по флангам — противник, впереди — населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта, — сообщил командир с позывным «Ювелир».

Российские бойцы постоянно ведут наблюдение за украинскими военными, которые расположились в оврагах.

— Периодически противник появляется, и мы его обстреливаем. Стрелковых боев здесь как таковых не наблюдается, но артиллерийские и минометные дуэли бывают по несколько раз за день, и периодически работает танк, — рассказал собеседник РИА Новости.

Он уточнил, что позиции обстреливают примерно три раза в день. Но в обороне находятся опытные бойцы, поэтому они все «выдержат и пойдут вперед».

Российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Об этом 28 декабря сообщили в Минобороны РФ.

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