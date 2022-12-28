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Минобороны: ВС РФ уничтожили гаубицу FH-70, из которой ВСУ обстреливали Донецк

Лейла Алиева

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Минобороны: ВС РФ уничтожили гаубицу FH-70, из которой ВСУ обстреливали Донецк
Фото: Минобороны РФ

Российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

— В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк, — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Северска, а на территории населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР и Чернобаевка Херсонской области — три украинские гаубицы «Мста-Б», передает Telegram-канал военного ведомства.

В этот же день на Красно-Лиманском направлении российские военные уничтожили свыше 170 бойцов ВСУ. Еще более 80 украинских военных и 10 единиц техники было ликвидировано на Донецком направлении, а на Купянском — свыше 30 украинских военнослужащих.

Помимо этого силы противовоздушной обороны России минимум три раза в неделю уничтожают ракеты американской системы HIMARS на одном из участков на Запорожском направлении.

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