Минобороны: Войска России уничтожили более 170 солдат ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие артиллерийским огнем уничтожили более 170 человек из личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 28 декабря.

— На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны... Уничтожено более 170 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа, — говорится в сообщении.

Помимо этого, более 80 украинских военных и 10 единиц техники было ликвидировано на Донецком направлении. На Купянском в свою очередь — более 30 военнослужащих Украины, три боевые бронированные машины и два автомобиля, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне сообщалось, что армия России уничтожила украинскую артиллерийскую систему М777 американского производства, из которой ВСУ наносили удары по жилым кварталам Донецка. Орудие было найдено в районе населенного пункта Георгиевка.