Фото: Минобороны РФ

Армия Российской Федерации уничтожила украинскую артиллерийскую систему М777 американского производства, из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по жилым кварталам Донецка. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк, — передает Telegram-канал Минобороны РФ.

До этого стало известно, что российские подразделения на Донецком направлении ликвидировали несколько десятков бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. В общей сложности тогда было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны России минимум три раза в неделю уничтожают ракеты американской системы HIMARS на одном из участков на Запорожском направлении.